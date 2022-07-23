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В Киев прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США

В Киев прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США

КИЕВ. 23 июля. УНН. Сегодня в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

«Сегодня в Киеве встречаюсь с делегацией Палаты представителей Конгресса США. Благодарен за последний объявленный пакет поддержки безопасности. Особенно – за крайне нужные нам артиллерийские системы HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты. Ценим помощь Соединенных Штатов в защите нашей территории, нашей земли и украинского народа», - написал Зеленский.

Дополнение

В пятницу Белый дом объявил о дополнительной помощи Украине в области безопасности, чтобы помочь стране в борьбе с россией.

Джон Кирби, координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США, сказал, что новый пакет на 175 миллионов долларов будет включать ракетные системы средней дальности и тактические беспилотники.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский
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