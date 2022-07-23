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СМИ назвали имя преемника Андрея Мельника в должности посла Украины в Германии

СМИ назвали имя преемника Андрея Мельника в должности посла Украины в Германии

КИЕВ. 23 июля. УНН. Новым послом Украины в Германии станет Алексей Макеев. Об этом сообщает телеканал RTL, передает УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, новым послом в Германии станет Алексей Макеев. В то же время Министерство иностранных дел Германии получит официальную информацию о его назначении всего через две недели.

С 2014 по 2020 год Макеев возглавлял политотдел МИД. В настоящее время он работает специальным уполномоченным по санкциям. По информации СМИ, дипломат хорошо владеет немецким и английским языками.

Его предшественник Андрей Мельник был отозван из Германии президентом Владимиром Зеленским 9 июля после семи лет службы в должности посла Украины.

Как сложится его дальнейшая карьера, до сих пор не ясна. Есть предположение, что Мельник может быть назначен на должность заместителя министра иностранных дел Украины. По мнению украинских правительственных кругов, переезд бывшего посла из Берлина в Киев не следует воспринимать как понижение в должности.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, посол
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