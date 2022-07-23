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Подписание "зернового соглашения" в Турции: на церемонии заметили российского миллиардера Абрамовича

Подписание "зернового соглашения" в Турции: на церемонии заметили российского миллиардера Абрамовича

КИЕВ. 23 июля. УНН. В Стамбуле на церемонии подписания договора о вывозе зерна из Украины журналисты заметили российского миллиардера Романа Абрамовича, передает УНН со ссылкой на турецкое издание Haberler и агентство Reuters.

Детали

По данным СМИ, Абрамович следил за развитием событий при подписании соглашений из зала.

Отметим, что это не первое участие миллиардера в переговорах россии и Украины. Весной Абрамович также приезжал в Турцию во время визитов делегаций обеих сторон военного конфликта.

По информации The Times, глава украинской делегации на переговорах с россией Давид Арахамия написал письмо в поддержку российского миллиардера Романа Абрамовича. Россиянин пытается в суде обжаловать введенные против него санкции ЕС.

Источник: УНН
Теги: Россия, зерно, Украина, Турция
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