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Дуда: рф должна проиграть в войне против Украины

Дуда: рф должна проиграть в войне против Украины

КИЕВ. 23 июля. УНН. Президент Польши Анджей Дуда в ходе саммита первых леди и джентльменов подчеркнул, что россия должна проиграть в войне против Украины, а наша страна должна стать частью свободного мира, передает УНН.

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"Надеюсь, что Украина очень скоро освободится, очень скоро восстановится и превратится в самую волшебную и современную страну в мире. Главное, чтобы россияне теперь проиграли с военной и других точек зрения, а Украина стала частью свободного мира", - сказал Дуда.

Также он отметил мужество украинских солдат, успешно противостоящих превосходящим по количеству российским захватчикам.

"Мы все равно продолжим оказывать помощь украинцам, самая важная для нас задача", - добавил президент Польши.

Напомним 

Сегодня проходит второй саммит первых леди и джентльменов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, саммит, война, Анджей Дуда
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