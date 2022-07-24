Австрия осудила обстрел российскими оккупантами Одессы

КИЕВ. 24 июля. УНН. Австрия осуждает российскую ракетную атаку на Одессу. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter австрийского внешнеполитического ведомства, передает УНН.

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"Мы решительно осуждаем сегодняшнюю атаку на Одессу, менее чем через 24 часа после договоренности по экспорту зерна из украинских портов. Такая тактика возмутительна и демонстрирует дальнейшее пренебрежение со стороны россии миллионов людей во всем мире, страдающих от продовольственной опасности", – говорится в сообщении.

Напомним

Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Вражеский ракетный удар по порту Одессы вызвал реакцию как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности США.

В результате ракетного удара по Одесскому порту пострадали люди.