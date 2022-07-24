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СМИ: в ООН заявляют, что рф, возможно, "технически не нарушила договоренность" ударом по Одессе

СМИ: в ООН заявляют, что рф, возможно, "технически не нарушила договоренность" ударом по Одессе

КИЕВ. 24 июля. УНН. Как пишет The New York Times, по словам одного из высших должностных лиц ООН, россия своим ракетным ударом по порту Одессы "возможно технически не нарушила" подписанные в Стамбуле договоренности по разблокированию морского экспорта зерна из Украины, передает УНН.

Детали

Чиновник сказал, что россия, возможно, технически и не нарушила договоренности, нанеся ракетный удар по порту Одессы, поскольку она не обязывалась воздержаться от ударов по тем частям украинских портов, которые напрямую не задействуются для экспорта зерна, и если где-то поблизости была военная цель, рф, возможно, воспользовалась этой лазейкой в ​​документе.

Напомним

Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности США.

В результате ракетного удара по Одесскому порту пострадали люди.

Источник: УНН
Теги: ООН, Одесса и Одесская область, обстрелы
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