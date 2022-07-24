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Президент распорядился провести конкурс в ВСП

Президент распорядился провести конкурс в ВСП

КИЕВ. 24 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс, сообщает УНН.

Детали

Зеленский указом утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения на должность члена Высшего совета правосудия.

Также он постановил создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов в ВСП и утвердить ее персональный состав. Конкурсной комиссии поручил обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов.

В состав конкурсной комиссии вошли:

  • Сергей Гринчак – доцент кафедры уголовного права №1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
  • Тарас Дидич – профессор кафедры теории и истории права и государства Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
  • Борис Кофман – профессор кафедры права, политологии и международных отношений Университета имени Альфреда Нобеля;
  • Сергей Очеретный – судья апелляционного суда Харьковской области в отставке;
  • Захар Тропин – доцент кафедры международного права Учебно-научного института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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