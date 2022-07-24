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Политолог рассказала, почему Германия замедляет поставки оружия в Украину
Политолог рассказала, почему Германия замедляет поставки оружия в Украину
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Антироссийские санкции уже начали действовать – посол США

Антироссийские санкции уже начали действовать – посол США

КИЕВ. 24 июля. УНН. Эффект от санкций требует времени и сейчас они уже начали действовать. Об этом в интервью Радио Свобода сообщила чрезвычайная и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

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«Санкции работают таким образом, что эффект от них часто требует времени. Сейчас очевидно, исходя из уровня ВВП, инфляции и других индикаторов, что санкции уже оказывают влияние», – отметила Бринк.

Она также добавила, что США и дальше будут предоставлять Украине оружие, чтобы обеспечить ее преимущество на поле битвы. И когда придет время, что Украина решит сесть за стол переговоров, то украинская позиция будет сильной.

Напомним

27 послов Европейского Союза одобрили седьмой пакет санкций против россии из-за ее вторжения в Украину, куда включен бойкот крупнейшего российского кредитора "Сбербанк", эмбарго на золото и санкции против еще 50 физических и юридических лиц.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции
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