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"Мы поможем украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима": лавров сделал новое циничное заявление

"Мы поможем украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима": лавров сделал новое циничное заявление

КИЕВ. 25 июля. УНН. Глава МИД рф сергей лавров цинично заявил, что "украинцам помогут избавиться от антинародного и антиисторического режима". Об этом он сказал во время встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире, передает УНН.

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"Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая разрушается у нас на глазах, и нам жаль тех, кто подвергся государственной пропаганде киевского режима, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом россии. российский и украинский народ продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического", - заявил Лавров.

Напомним 

Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что "спецоперация" вышла за пределы "днр" и "лнр", а география задач российских военных, якобы, изменилась.

Источник: УНН
Теги: Сергей Лавров, война с Россией
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