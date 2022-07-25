Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО

КИЕВ. 25 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ главы государства.

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"Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе.

Напомним

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский уволил руководителей Службы безопасности Украины пяти областей – Сумской, Полтавской, Закарпатской, Житомирской и Днепропетровской, а также заместителя главы СБУ Владимира Горбенко.