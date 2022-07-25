Новости: Политика
25 июля 2022, 12:18 • Виктория Данильченко • 13635
Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО
КИЕВ. 25 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ главы государства.
Цитата
"Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе.
Напомним
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский уволил руководителей Службы безопасности Украины пяти областей – Сумской, Полтавской, Закарпатской, Житомирской и Днепропетровской, а также заместителя главы СБУ Владимира Горбенко.
Источник: УНН
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