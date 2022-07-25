"Зерновой коридор": Украина сможет получать минимум 1 млрд долларов в месяц

КИЕВ. 25 июля. УНН. Открытие портов позволит Украине получить минимум 1 млрд долларов в месяц. Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает УНН.

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«У нас достаточно сложная экономическая ситуация и принципиально важно, чтобы Украина получила валютные поступления. А открытие портов, по расчетам Минэкономики и Нацбанка, позволит получить минимум 1 млрд долларов в месяц», – сообщил Кубраков.

Кроме того, как отметил министр, необходимо, чтобы наши аграрии получили финансирование уже в этом году и имели возможность осуществить посевную кампанию на следующий сезон. Иначе Украина потеряет весь аграрный цикл и даже саму отрасль.

Напомним

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