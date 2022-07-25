Ночной обстрел Чугуева: под завалами до сих пор находятся люди

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Чугуеве под завалами дома культуры до сих пор находятся люди. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Синегубов сообщил, что ночью оккупанты на Чугуевщине выпустили более 10 снарядов зенитно-ракетного комплекса С-300, предназначенных для борьбы с тактической авиацией и ракетами. Но россияне решили ударить ими по дому культуры, уничтожив его полностью, школе и бывшему дому офицеров.

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«Самое ужасное, что под завалами все еще находятся люди, подвал был укрытием, ведь район уже несколько недель беспрестанно обстреливают оккупанты. Поисковые работы продолжаются, спасатели прилагают все усилия», - сообщил Синегубов.

По его словам, в населенном пункте района уничтожена местная школа.

«К счастью, никто не пострадал. Но ущерб для общины колоссальный, повреждена критическая инфраструктура, именно эта школа обеспечена отдельной котельной и должна быть пунктом обогрева. Ракетные удары разрушили и тепловую сеть одного из микрорайонов», – написал Синегубов.

Дополнение

Ночью российские оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева Харьковской области – дому культуры и школе.

Председатель Харьковской ОВА Синегубов показал уничтоженный в результате ночного обстрела дом культуры в Чугуеве.