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Не больше, чем лагерная пропаганда рф: ОП об уголовных инициативах относительно "референдумов" на оккупированных территориях Украины

Не больше, чем лагерная пропаганда рф: ОП об уголовных инициативах относительно "референдумов" на оккупированных территориях Украины

Михаил Подоляк

КИЕВ. 25 июля. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые попытки проведения «референдумов» на временно захваченных территориях являются лишь лагерной пропагандой россии. По его словам, все решится на поле боя. Об этом сообщил Подоляк на странице в Twitter, сообщает УНН.

Цитата

«Повторю аксиому… Любые уголовные инициативы в отношении «референдумов» и квазифедеральных «округов» – не более, чем лагерная пропаганда рф. Пропаганда, которая с каждым днем ​​теряет связь с реальным положением дел. Реальное будущее место россии определится только на поле боя. Немного терпения», – заявил он.

Дополнение 

Российские захватчики готовятся к проведению «референдума» о присоединении к россии временно оккупированной территории Луганской области.

Оккупационные власти "Херсонской военно-гражданской администрации" заявили, что в следующем году намерены провести референдум по присоединению Херсонской области к россии.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, Офис президента Украины
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