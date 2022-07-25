В ВР собирают подписи за назначение Генпрокурором "слуги" Костина

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Верховной Раде собирают подписи за назначение Генеральным прокурором нардепа «Слуги народа», руководителя комитета ВРУ по вопросам правовой политики Андрея Костина. Об этом сообщил депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook, передает УНН.

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«В Верховной Раде начали собирать подписи за назначение Генеральным прокурором Андрея Костина, депутата Слуги народа, руководителя комитета ВРУ по правовой политике. В принципе эта процедура не нужна для внесения представления президента, но создает впечатление, что депутаты большинства на что-то влияют», - написал Юрчишин.

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Он отметил, что комиссия по отбору руководителя САП отвергла его кандидатуру как политически зависимую.

Кроме того, он добавил, что основной кандидат на главу СБУ и.о. председателя Василий Малюк.

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Также народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram намекнул, что следующим Генеральным прокурором будет Андрей Костин.

«Генпрокурора мы скоро получим. Будет преемственность традиций: Глава правового Комитета ВРУ – Генпрокурор», – отметил Железняк.

Железняк добавил, что пока выглядит так, что пока назначение главы СБУ откладывается.

Дополнение

Ярослав Железняк сообщал, что Рада на этой неделе назначит нового главу СБУ и Генпрокурора.

19 июля Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора, одобренной ранее Радой.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в ближайшие 10 дней ожидается назначение нового Генерального прокурора.

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что увольнения Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой не станут последними в государственных структурах.