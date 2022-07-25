Есть риски "жесткого дефолта": у Нафтогаза есть деньги для выплат по еврооблигациям, ожидает согласования правительства

КИЕВ. 25 июля. УНН. В «Нафтогазе» заявили, что на счетах компании есть средства для осуществления выплат по еврооблигациям, а также осознают последствия дефолта в случае нарушения обязательств по выплатам. Однако до сих пор не получили согласия от правительства, передает УНН.

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«Распоряжение КМУ от 21.07.2022 №625-р устанавливает, что Нафтогаз, в частности его должностные и другие уполномоченные лица, обязаны совершать какие-либо действия по выполнению сделки по еврооблигациям Компании после отдельного согласования таких действий КМУ», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что поскольку предложение по отсрочке выплат по еврооблигациям, обусловленное позицией Правительства направить эти средства на импорт газа, не поддержано держателями еврооблигаций, существующие условия по еврооблигациям сохраняют силу, и соответствующие выплаты основной суммы задолженности и процентов должны быть получены держателями облигаций 26 июля июля 2022 г. (в течение предусмотренного документацией периода для исправления нарушений).

В «Нефтегазе» отметили, что во исполнение вышеупомянутого решения Правительства, а также во исполнение обязательств национальной компании по выплатам по еврооблигациям, 22 июля 2022 финансовый директор Нафтогаза, а 23 июля 2022 уже глава правления Нафтогаза, в соответствии с решением правления, обратились в Кабмин за согласованием этих выплат.

«В своих обращениях к Правительству национальная компания сообщила о том, что на счетах компании есть средства для осуществления выплат, а также о возможных рисках для нее и для государства в целом в случае «жесткого дефолта» (нарушение обязательств по выплатам), который наступит, если Правительство не согласует Нафтогазу выплату держателям облигаций. На момент выхода данного пресс-релиза (по состоянию на 12:20 – ред.), Нафтогаз не получил согласования Правительства, и соответственно, не может перечислить средства для выплат держателям облигаций», - говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» отметили, что во исполнение вышеуказанного решения Правительства Нафтогаз готовит новый проект соглашения по получению согласия держателей еврооблигаций на отсрочку выплат, который в полной мере отвечает требованиям Правительства.

«Эта информация распространяется в соответствии с обязательствами Компании перед кредиторами», - добавили в «Нефтегазе».

Дополнение

Ранее в "Нафтогазе" объясняли, почему просят отложить погашение еврооблигаций на 335 млн долл.

Как сообщал Forbes, «Нафтогаз Украины» просит держателей евробондов перенести на два года выплаты купонов и погашение 350 млн долл. долга с процентами.

Кроме того, «Нафтогаз» просит отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на 335 миллионов долларов.

Также сообщалось, что «Нефтегаз» просит двухлетнюю отсрочку платежей у всех международных кредиторов.

Добавим

НАК “Нефтегаз Украины” получит 300 миллионов евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на закупку импортированного природного газа с целью постоянного прохождения отопительного сезона.