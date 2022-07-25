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Хоренко вместо Галагана: Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

Хоренко вместо Галагана: Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

КИЕВ. 25 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины – уволил Григория Галагана и назначил Виктора Хоренко, передает УНН.

Цитата

"Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №530/2022.

А указом №531/2022 Зеленский назначил нового командующего ССО.

"Назначить Хоренко Виктора Александровича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Ранее

Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Добавим

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что увольнения Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой не станут последними в государственных структурах.

Источник: УНН
Теги: Украина, увольнение, ССО, Владимир Зеленский
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