Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе – Зеленский

КИЕВ. 25 июля. УНН. В рамках визита Президента Гватемалы Алехандо Джамматтеи было подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Президентом Гватемалы, посетившим Украину впервые в истории двусторонних отношений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

По словам Зеленского, в рамках визита Президента Гватемалы было подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований.

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«Убежден, что это будет способствовать только развитию бизнес-социальных связей между нашими странами, между нашими народами», – отметил Зеленский.

Детали

Кроме того, он сообщил, что начат торгово-экономический диалог для реализации ряда конкретных проектов. В частности, гватемальская сторона подтвердила заинтересованность в закупке украинской аграрной продукции и налаживании промышленных связей.

«Я пригласил Алехандро Джамматте принять участие в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в режиме онлайн. Проговорил консолидацию других стран региона для участия в этом саммите», – сказал Зеленский.

Кроме того, Президент Украины сделал акцент на серьезных последствиях российской агрессии, которые сейчас ощутимы повсюду в мире, в частности из-за продовольственного кризиса и ценовой дестабилизации на энергетических рынках, а также из-за политических вызовов всему международному правопорядку.

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«Для граждан десятков государств, и в Латинской Америке также, несправедливо растет стоимость жизни лишь потому, что одно государство – российская федерация – решило сломать действующие политические и экономические отношения в мире. Только вместе мы можем защитить мир, только вместе мы можем защитить международный правопорядок», – подчеркнул Зеленский.

Зеленский выразил благодарность Гватемале за четкую и последовательную поддержку нашего государства, его территориальной целостности, суверенитета, а также за неизменную позицию защиты прав человека и фундаментального права каждого народа на свободу и независимость.

«Сегодня мы договорились и дальше объединить наши усилия на международных площадках с целью дальнейшей изоляции россии и увеличения для нее цены за эту войну и дестабилизацию жизни народов. Хочу поблагодарить господина Джамматтеи за поддержку санкционной политики против россии. И рад, что Гватемала готова присоединиться к продвижению инициативы по созданию Специального трибунала для наказания россии за преступление агрессии против народа Украины», – рассказал Зеленский.

Как отметил Зеленский, все ключевые элементы сегодняшних двусторонних переговоров с Алехандро Джамматтеи зафиксируют в общем заявлении, которое будет обнародовано по результатам встречи.

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