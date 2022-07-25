Саммит Крымской платформы состоится 23 августа – Зеленский

КИЕВ. 25 июля. УНН. Саммит Крымской платформы состоится 23 августа в онлайн режиме. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи Файи в Киеве, передает УНН.

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«Я пригласил Алехандро поучаствовать в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в режиме онлайн. Проговорил консолидацию других стран региона для участия в этом саммите», - рассказал Зеленский.

Детали

23 августа 2021 года в Киеве состоялся учредительный саммит “Крымской платформы”. Участие в нем приняли 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне российская федерация признана государством-оккупантом. Декларацию теперь будут прорабатывать по нескольким пунктам.