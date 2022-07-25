Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,22 -0,0512 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Энергетическую зависимость Европы россия активно использует для шантажа - политолог
Энергетическую зависимость Европы россия активно использует для шантажа - политолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5355

Саммит Крымской платформы состоится 23 августа – Зеленский

Саммит Крымской платформы состоится 23 августа – Зеленский

КИЕВ. 25 июля. УНН. Саммит Крымской платформы состоится 23 августа в онлайн режиме. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи Файи в Киеве, передает УНН.

Цитата

«Я пригласил Алехандро поучаствовать в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в режиме онлайн. Проговорил консолидацию других стран региона для участия в этом саммите», - рассказал Зеленский.

Детали

23 августа 2021 года в Киеве состоялся учредительный саммит “Крымской платформы”. Участие в нем приняли 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне российская федерация признана государством-оккупантом. Декларацию теперь будут прорабатывать по нескольким пунктам.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.