Мы начнем экспорт зерна, а за безопасностью пусть партнеры следят – Зеленский

КИЕВ. 25 июля. УНН. Украина начнет экспорт зерна через порты. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга и добавил, что ООН и Турция должны следить за тем, как со стороны россии будет соблюдаться безопасность кораблей, которые будут транспортировать зерно, передает УНН.

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«Украина сказала, что мы готовы экспортировать, россия должна разблокировать Черное море, но мы прекрасно понимали, что в таком формате мы должны договариваться. "Мы доверяем Турции и ООН с которыми мы подписали соответствующие документы по экспорту зерна, а они должны были говорить о безопасности кораблей других государств, которые кстати согласились перевозить зерно, пшеницу, ячмень, кукурузу в другие государства", - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, весь мир увидел, что не прошло и 24 часов как начались ракетные удары по морским портам Украины.

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«Потому что я могу сказать, мы все сделали, все подготовили. С нашей стороны коридор есть, в наших водах контролирует все Украина, проверки в наших водах будет делать только Украина. Вы знаете, что мы деоккупировали наш остров Змеиный. Это очень важный момент для контроля безопасности других коридоров транспортировки зерна, а дальше уже вопросы организации ООН и Турции насколько они могут контролировать рф, которая показала, что может бить ракетами после договоренностей. Это их отношение в принципе к партнерам: ООН и Турции», – рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина обязательно начнет экспорт, чтобы еще раз доказать всему миру, что Украина не блокирует экспорт.

«Это те нарративы, которые распространены сегодня дезинформацией и фейковой информацией с российской стороны. Так что мы начнем экспорт, а уже за безопасностью пусть партнеры смотрят», - сказал Зеленский.

Дополнение

россия 23 июля атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

россия заявила, что зерновое соглашение не исключает ударов по военным объектам в Одессе.