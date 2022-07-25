Зеленский заявил, что Украина отметит День Независимости

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Украине, несмотря на войну, будут отмечать все важные даты для государства, в том числе День Независимости. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи Файи в Киеве, передает УНН.

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«Несмотря ни на что, на то, что есть война, мы точно будем отмечать все важные даты для нашего государства. Да, из-за условий безопасности не всегда громко можем себе позволить, потому что деньги сегодня все идут на фронт, но тем не менее эти даты будут обязательно в нашем календаре, в нашей памяти», - сказал Зеленский.

Детали

Он подчеркнул, что это обязательно должны делать, потому что Украине нужно заканчивать российский нарратив, кто от кого начал свое существование.

«День Государственности, День Киевской Руси, День крещения Киевской Руси – это наша великая история, нашего великого народа…24 число, пока я не готов говорить о формате 24 числа, потому что мы с вами сейчас в публичном пространстве точно не хочется предупреждать наших агрессивных соседей относительно того, что будет происходить, а происходить будет», - отметил Зеленский.

Дополнение

В прошлом году Украина отметила юбилей своей независимости — 30 лет.

Акт провозглашения независимости от 24 августа был подтвержден большинством голосов на декабрьском всеукраинском референдуме 1991 года. Именно это явилось основанием для окончательного определения праздничной даты депутатами первого созыва. Впервые в августе День независимости Украины был отмечен в 1992 году.

С того времени весь украинский народ традиционно с торжествами отмечает этот праздник 24 августа.