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Буданов возглавит комитет по разведке при Президенте, а Галаган будет работать в СБУ - Зеленский

Буданов возглавит комитет по разведке при Президенте, а Галаган будет работать в СБУ - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 июля. УНН. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов возглавит комитет по разведке при Президенте Украины. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Цитата

«Принял сегодня важные кадровые решения, в частности, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по вопросам разведки при Президенте Украины. Новым командующим Сил специальных операций ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко, а генерал Григорий Галаган переводится на другое направление с целью обновления Службы безопасности Украины и назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ», – рассказал Зеленский.

Дополнение

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал журналисту УНН, что Руслана Демченко отстранили от должности главы комитета по вопросам разведки при Президенте Украины.

Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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