Европе нужно бить в ответ: Зеленский о газовых угрозах россии

КИЕВ. 25 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европе нужно бить по россии в ответ на очередные газовые угрозы, связанные с ограничением поставок через "Северный поток —1". Об этом он сообщил во время видеообращения, передает УНН.

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«Сегодня мы увидели очередные газовые угрозы Европе. Даже несмотря на уступку по турбине для «Северного потока», ооссия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам. И это откровенная газовая война, которую россия ведет против объединенной Европы. Им безразлично, что будет с людьми, как они будут страдать – от голода из-за блокирования портов или от зимних холодов и бедности... Или от оккупации», - сказал Зеленский.

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Детали

Он отметил, что это просто разные формы террора.

«И поэтому нужно бить в ответ. Не думать, как вернуть какую-нибудь турбину, а усиливать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но и вообще от любого остающегося экспорта. И максимально разрывать торговые связи с россией, потому что каждая такая связь – это потенциальное средство давления для россии», - отметил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что газовый шантаж Европы, который ежемесячно только усиливается, нужен государству-террористу для того, чтобы ухудшить жизнь для каждого европейца.

«Это на самом деле можно рассматривать как стимул, что 8 санкционный пакет ЕС был значительно весомее, чем недавно утвержденный 7»,- добавил он.

Дополнение

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что отсутствующая турбина газопровода "Северный поток-1" не может являться поводом для отказа от возобновления поставок газа из россии в Европу.