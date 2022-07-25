Зеленский: отношения Украины с Гватемалой – это мостик ко всему региону Латинской Америки

КИЕВ. 25 июля. УНН. Отношения Украины с Гватемалой – это мостик ко всему региону Латинской Америки. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

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"Сегодня состоялся визит в Киев Президента Гватемалы – первый за все годы нашей независимости. И дело не только в том, что мы получили от этого латиноамериканского государства полную поддержку, но и в том, что наши отношения с ней - это мостик ко всему региону Латинской Америки", - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, украинская дипломатия постепенно открывает для нашего общества новые магистральные направления – Центральную и Южную Америку, Африку, страны арабского мира, Южной и Юго-Восточной Азии.

"К сожалению, внимания к этим макрорегионам было мало. И это чувствуется, когда нужно аккумулировать поддержку для Украины, в частности, на международных площадках", - отметил Зеленский.

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Президент выразил благодарность Гватемали и президенту Джамматтеи, с которым сегодня провел переговоры, за принципиальное и последовательное осуждение российской агрессии и участие в защите международного правопорядка.

"Кризис, созданный россией, бьет по всем в мире, и никому не удастся остаться в стороне, когда россия провоцирует хаос на рынке продовольствия, на энергетических рынках или просто в международных отношениях. По результатам переговоров я уверен, что позиция Украины будет услышана в Латинской Америке. Договорились с господином Президентом об отмене визовых ограничений и о перезапуске торгово-экономических отношений между нашими государствами", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи Файи заявил о готовности его страны оказать гуманитарную помощь Украине, в том числе в преодолении разрушительных последствий российского вторжения и восстановления гражданской инфраструктуры.