"Специальная военная контроперация": Подоляк назвал пять целей Украины относительно рф

КИЕВ. 26 июля. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал пять целей "специальной военной контроперации" Украины для победы над рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

Цитата

"Специальная военная контроперация Украины обязательно достигнет своих целей", – написал Подоляк.

Детали

Украинская контроперация, по версии Подоляка, имеет пять целей:

1. Изгнание россии из Украины;

2. Ликвидация криминальных анклавов и серых зон;

3. Демилитаризация рф;

4. Уничтожение репутации "империи зла";

5. Превращение россии в изолированный "лагерь для своих".

Напомним