В Молдове озабочены возможностью вторжения рф из Украины

КИЕВ. 26 июля. УНН. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что в стране обеспокоены возможным российским вторжением, если войска рф усилят атаки на востоке и юге Украины вблизи молдавско-украинской границы. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Washington Post.

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Гаврилица отметила, вероятность того, что следующим объектом вторжения россии может стать Молдова "сейчас является гипотетическим сценарием".

"Если военные действия продвинутся дальше к юго-западной части Украины и ближе к Одессе, тогда, конечно, мы будем очень обеспокоены", - сказала она.

Кроме того, премьер-министр выразила обеспокоенность тем, что российские войска находятся "на территории сепаратистского Приднестровья", и предупредила, что другие страны также должны серьезно относиться к амбициям российского диктатора владимира Путина.

"Если страна может начать войну за аннексию, не учитывая, знаете ли, международное право, то в этом смысле никто не в безопасности, и я думаю, что многие страны обеспокоены", - добавила она.

Гаврилица сообщила, что Молдова делает "все возможное, чтобы сохранить мир и стабильность, обеспечить избегание эскалации боевых действий".

Она напомнила, что страна после начала войны приняла большое количество украинских беженцев и, как свидетельствуют данные социологических опросов, большинство молдован готовы принять еще больше людей.

Напомним

"Власть" непризнанного Приднестровья заявила о намерениях присоединиться к россии.