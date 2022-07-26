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Кабмин просит США предоставить Украине "газовый лендлиз"

Кабмин просит США предоставить Украине "газовый лендлиз"

КИЕВ. 26 июля. УНН. Кабинет Министров Украины обратился к правительству США о предоставлении Украине "газового лендлиза" для стабильного прохождения отопительного сезона. Об этом на заседании сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

"Приняли обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству "газового лендлиза" для стабильного прохождения отопительного сезона", - написал Шмигаль в Telegram.

Детали

По словам премьера, подготовка к самой сложной зиме в истории страны продолжается, и в этой подготовке власти ищут все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям.

Дополнение

Кабинет министров Украины одобрил проект Совместной декларации об ассоциации между правительством Украины и Международным энергетическим агентством для усиления сотрудничества и взаимодействия.

Источник: УНН
Теги: США, Кабмин, Украина
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