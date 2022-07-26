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Эстония на уровне ЕС попытается запретить выдачу гражданам россии шенгенских виз

Эстония на уровне ЕС попытается запретить выдачу гражданам россии шенгенских виз

КИЕВ. 26 июля. УНН. Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения Европейскому Союзу о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам россии. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу информирует УНН, ссылаясь на ERR.

Цитата

"Суть в том, что мы бы подобно Эстонии сказали, что Евросоюз не выдает визы гражданам россии на обычных условиях. Есть гуманитарные случаи, например соратники Алексея Навального, визы для них рассматривались бы отдельно", - сказал он и добавил: "Но действительно курьезно, что российские граждане сейчас массово едут через западную границу россии – через Финляндию, Латвию, Литву – чтобы посетить Лувр летом, тогда как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно."

Детали

Как заявил Рейнсалу, вопрос о визах для российских граждан уже обсуждался в Евросоюзе в марте, но в то время в россии существовали ограничения, вызванные коронавирусом, и поездки не были такими массовыми, как сейчас. 

Министерство иностранных дел Эстонии хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели. Глава МИД Эстонии сообщил, что уже обсудил эту проблему с коллегами из Финляндии и Латвии и планирует продолжать консультации с главами правительства региона.

"Нам нужно, чтобы все страны были "за". Мы собираемся пойти с этим вопросом по новому кругу, я надеюсь на эту поддержку. Сейчас ситуация отличается от той, что была весной", - подытожил он.

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Источник: УНН
Теги: Россия, визы, Эстония
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