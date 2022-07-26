Украина просит инвесторов "Укравтодора" и "Укрэнерго" отсрочить выплату долгов на два года

КИЕВ. 26 июля. УНН. Украина предлагает инвесторам в ценные бумаги «Укравтодора» и «Укрэнерго» отсрочить выплату долгов по ним минимум на 2 года. Об этом в своем Телеграмме сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, пишет УНН.

Детали

Он отметил, что сейчас государство консолидирует все имеющиеся ресурсы на первоочередные нужды. Финансирование армии, подготовка к отопительному сезону, выплата пенсий, возобновление критической инфраструктуры.

В рамках согласованной и скоординированной политики, внедряемой Министерством финансов, Украина откровенно говорит со всеми кредиторами относительно отсрочки выплат по нашим долгам. В том числе по долгам государственных компаний.

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“Поэтому сегодня Правительство приняло документы, которыми предлагает владельцам облигаций «Укравтодора» на сумму 700 млн долларов отсрочить погашение процентов по ним до конца 2024 года. Также предложено владельцам ценных бумаг «Укрэнерго» на сумму 825 млн долларов отсрочить выплаты на 2 года. Ожидаем, что кредиторы поддержат обращение Украины. В условиях нынешних беспрецедентных вызовов такая политика будет касаться всех наших обязательств”, – добавил он.

Дополнение

В «Нафтогазе» заявили, что на счетах компании есть средства для осуществления выплат по еврооблигациям, а также осознают последствия дефолта в случае нарушения обязательств по выплатам. Однако до сих пор не получили согласия от правительства.