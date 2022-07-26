В парламенте Швейцарии заявили, что Украина должна получать больше помощи на основании Будапештского меморандума

КИЕВ. 26 июля. УНН. Подписав Будапештский меморандум и отказавшись от ядерного оружия, Украина сэкономила странам НАТО много средств и укрепила мировую безопасность, поэтому должна получать больше помощи, в условиях военной агрессии со стороны одного из подписантов (России). Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Швейцарии, член комитета по иностранным делам Николас Вальдер, передает УНН.

Детали

«Это правда, что подписав Будапештский меморандум и отказавшись от ядерного арсенала Украина сэкономила НАТО много денег и усилила мировую безопасность, включая безопасность Швейцарии», - заявил политик.

«Поэтому это абсолютно несправедливо, что Украина, которую обязаны защищать крупными державами, включая США, Великобританию и Россию, подвержена вероломному нападению одной из них, а другие не оказывают достаточную помощь. Такой подход вряд ли убедит и остальные государства отказаться от ядерного оружия», - подытожил Николас Вальдер.

Напомним

Еще в марте 2021 года во время заседания ООН созванного государствами-членами Совета безопасности ООН экс-глава департамента по вопросам выработки стратегий Пентагона, бывший советник Генерального секретаря НАТО, президент The Potomac Foundation профессор Филипп Карбер призвал выполнить Будапештский меморандум, подчеркнув, что странам Запада, в частности Соединенным Штатам Америки и Великобритании необходимо выполнить положения меморандума в вопросе военной агрессии Российской Федерации против Украины, так как игнорирование его положений будет иметь негативные последствия для системы международной безопасности.

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, подписав Будапештский меморандум. Согласно документу, взамен отказу от ядерного оружия, Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины.