Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,41 0,1938 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украинские беженцы за рубежом рискуют попасть в эксплуатацию: как уберечься
Украинские беженцы за рубежом рискуют попасть в эксплуатацию: как уберечься
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13815

"Мы обязательно будем бить в ответ, что бы там ни лгало об ударах российское министерство обороны", - Зеленский

"Мы обязательно будем бить в ответ, что бы там ни лгало об ударах российское министерство обороны", - Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОПУ

КИЕВ. 26 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал российские обстрелы по городам Украины за сегодня и заявил, что Украина будет "бить в ответ" российским ракетам и лжи минобороны россии. Об этом информирует УНН.

Детали

Во время обращения Президент вспомнил о сегодняшних обстрелах Одесской области, где оккупанты снова ударили ракетами по обычным домам.

Как подчеркнул Глава государства, это ракеты предназначенные для уничтожения военных кораблей и других значительных целей, но враг таким тяжелым оружием разрушает обычные частные секторы вблизи моря, где жили и отдыхали гражданские.

Цитата

"И мы за это будем обязательно’обязательно бить в ответ, что бы там ни лгало о таких ударах российское министерство обороны. Постоянный российский террор Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской, Днепропетровской областях, Донбасса и пограничных районов Сумской и Черниговской областей – все это оккупантам просто так не пройдет", - заявил Зеленский.

Напомним

Зеленский заявил, что Украина должна вернуть захваченные россией территории в течение следующих 3-6 недель.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.