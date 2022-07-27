Подоляк прокомментировал договоренность о сокращении потребления газа в странах ЕС

КИЕВ. 27 июля. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Twitter прокомментировал договоренность о сокращении потребления газа в странах ЕС, передает УНН.

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«Это эффективное противоядие от традиционного российского газового шантажа. Европа расправляет плечи и говорит: мы никому не позволим говорить с нами с позиции силы. Конец эпохи российского лобби в ЕС. Начало пути к подлинной независимости России», — отметил Подоляк.

Напомним

Государства-члены ЕС согласились сократить свой спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет, в период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года, с мероприятиями на свой выбор.