Зеленский внес в ВР представление на назначение Костина Генпрокурором

КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский отправил в парламент проект постановления о предоставлении согласия на назначение народного депутата, председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина на должность Генерального прокурора. Он зарегистрирован на сайте Верховной Рады, пишет УНН.

Детали

Президентский проект постановления о предоставлении согласия на назначение Президентом Украины Костина А.Е. на должность Генерального прокурора зарегистрирован под №7593 от 27 июля.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, через 1,5 часа должен пройти правоохранительный комитет ВР по рассмотрению этого вопроса.

Дополнение

19 июля Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора, одобренном ранее Радой.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в ближайшие 10 дней ожидается назначение нового Генерального прокурора.

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что увольнения Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой не станут последними в государственных структурах.