Профильный комитет соберется для рассмотрения кандидатуры Костина на Генпрокурора

КИЕВ. 27 июля. УНН. Профильный комитет Верховной Рады – по вопросам правоохранительной деятельности – соберется для рассмотрения проекта постановления, внесенного Президентом, на назначение народного депутата Андрея Костина Генеральным прокурором, сообщил нардеп из правоохранительного комитета Александр Бакумов, пишет УНН.

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"Назначено внеочередное заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности ВРУ. Повестка дня: проект постановления по Генеральному прокурору", - написал Бакумов в Telegram.

Детали

В депутатском корпусе уже говорят, что интриги по назначению Костина на должность нет. "Голосов более чем достаточно", - отметил нардеп Ярослав Железняк.

"С высокой долей вероятности должность следующего председателя правового комитета ВРУ получит – Денис Маслов, судья и юрист", - добавил он.

Дополнение

Андрей Костин – народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа", председатель комитета ВР по вопросам правовой политики. Как председатель комитета по правовой политике Андрей Костин ответственен в парламенте за судебную реформу.

Юрист. Соучредитель Адвокатской компании “Право”.

В 2021 году принимал участие в конкурсе на должность главы САП, но не прошел собеседование.