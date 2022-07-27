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Профильный комитет поддержал кандидатуру Костина на должность Генпрокурора – нардеп

Профильный комитет поддержал кандидатуру Костина на должность Генпрокурора – нардеп

Андрей Костин

КИЕВ. 27 июля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал кандидатуру Андрея Костина на должность Генерального прокурора. Об этом в своем Телеграме сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Цитата

“Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал кандидатуру Костина в Генпрокуроры. За –17 депутатов”, – написал Гончаренко.

Напомним

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект постановления о предоставлении согласия на назначение народного депутата Андрея Костина на должность Генерального прокурора.

Добавим

Андрей Костин – член фракции "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам правовой политики, ответственный в парламенте за судебную реформу, юрист, соучредитель адвокатской компании “Право”.

Источник: УНН
Теги: ВР, Генпрокурор
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