Профильный комитет поддержал кандидатуру Костина на должность Генпрокурора – нардеп

КИЕВ. 27 июля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал кандидатуру Андрея Костина на должность Генерального прокурора. Об этом в своем Телеграме сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

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“Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал кандидатуру Костина в Генпрокуроры. За –17 депутатов”, – написал Гончаренко.

Напомним

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект постановления о предоставлении согласия на назначение народного депутата Андрея Костина на должность Генерального прокурора.

Добавим

Андрей Костин – член фракции "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам правовой политики, ответственный в парламенте за судебную реформу, юрист, соучредитель адвокатской компании “Право”.