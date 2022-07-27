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В Киев прибыла глава МИД Словении

В Киев прибыла глава МИД Словении

КИЕВ. 27 июля. УНН. Сегодня в Киев прибыла министр иностранных дел Словении Таня Файон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ее Twitter.

Цитата

"Только что приехала в Киев. Здесь, чтобы выразить политическую и практическую поддержку Словенией Украине и ее мужественного народа", – написала Таня Файон.

Напомним

Украина надеется выйти на уровень положительного результата в переговорах по членству в ЕС во время председательства Словении в Европейском Союзе.

Источник: УНН
Теги: Киев, Словения
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