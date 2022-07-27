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"Ничего общего со свободой медиа": Кулеба призвал Запад закрыть российские СМИ

"Ничего общего со свободой медиа": Кулеба призвал Запад закрыть российские СМИ

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 27 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада закрыть российские государственные СМИ, а не пытаться их "перекричать". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter дипломата.

Цитата

"российские государственные СМИ не являются альтернативной точкой зрения и не имеют ничего общего со свободой медиа. Это государственная пропаганда, единственная цель которой – искривить реальность, разрушить демократию и уничтожить свободу слова. Не пытайтесь их перекричать, просто закройте их", – написал Кулеба.

Дополнение 

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что жизнь каждого российского пропагандиста закончится за решеткой.

Российские пропагандисты заставляют оккупантов сниматься в агитационных роликах.

Источник: УНН
Теги: российские СМИ, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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