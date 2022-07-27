"Ничего общего со свободой медиа": Кулеба призвал Запад закрыть российские СМИ

КИЕВ. 27 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада закрыть российские государственные СМИ, а не пытаться их "перекричать". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter дипломата.

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"российские государственные СМИ не являются альтернативной точкой зрения и не имеют ничего общего со свободой медиа. Это государственная пропаганда, единственная цель которой – искривить реальность, разрушить демократию и уничтожить свободу слова. Не пытайтесь их перекричать, просто закройте их", – написал Кулеба.

Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої — викривити реальність, зруйнувати демократію та знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2022

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что жизнь каждого российского пропагандиста закончится за решеткой.

Российские пропагандисты заставляют оккупантов сниматься в агитационных роликах.