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Верховная Рада назначила Ольгу Совгирю судьей КСУ

Верховная Рада назначила Ольгу Совгирю судьей КСУ

Ольга Совгиря

КИЕВ. 27 июля. УНН. Парламент назначил представительницу Верховной Рады в Конституционном суде, народного депутата от "Слуги Народа" Ольгу Совгирю судьей Конституционного суда Украины. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

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"Ольга Совгиря избрана судьей Конституционного суда. За – 293", – написал Гончаренко.

Добавим

По словам Гончаренко, в личном разговоре Совгиря заявила, что не собирается занимать этот пост.

Напомним

Сегодня Верховная Рада также проголосовала за назначение народного депутата, главы комитета парламента по правовой политике Андрея Костина на должность Генерального прокурора.

Источник: УНН
Теги: ВР, КСУ
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