В Стамбуле открылся центр мониторинга экспорта украинского зерна: показали фото

КИЕВ. 27 июля. УНН. Совместный координационный центр (СКК) для экспорта украинского зерна открывается в Стамбуле в среду, 27 июля, сообщили турецкие СМИ, обнародовав фото, пишет УНН.

Детали

"Совместный координационный центр, созданный в рамках соглашения о зерновом коридоре, открывается в Стамбуле. Министр национальной обороны Хулуси Акар выступает на открытии центра", - сообщает TRT Haber.

Так, начинает работу Совместный координационный центр, куда войдут официальные лица из Турции, россии, Украины и Организации Объединенных Наций (ООН), отмечает CNN Turk.

При этом телеканал TRT Haber цитирует Халуси Акара, который отметил, что "мы очень рады вам в этом центре, который имеет особое значение для всего мира и работает исключительно в гуманитарных целях". "На данный момент идет подготовка и планирование выхода первых зерновых судов из украинских портов", - отметил он.

По его словам, "мы верим, что работы, которые будут проводиться через Совместный координационный центр, внесут значительный вклад в преодоление продовольственного кризиса, охватившего весь мир, особенно в снижении цен, как утверждают эксперты".

"Желаю успехов всему коллективу Совместного координационного центра и поздравляю вас с любовью и уважением", - отметил Акар, поблагодарив на четырех языках - турецком, английском, русском и украинском.

Центр создан в Национальном университете обороны в Стамбуле. В команду войдут 20 человек со всех сторон, отмечает CNN Turk.

Во главе команды будет турецкий адмирал. Стало известно, что российские и украинские чиновники будут собираться вместе только в случае необходимости и будут продолжать свою работу в отдельных помещениях, отмечает телеканал.

Дополнение

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.