Рада продолжила работу ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова
Антон Поляков
КИЕВ. 27 июля. УНН. Верховная Рада продолжила работу ВСК по расследованию обстоятельств смерти народного депутата Украины Антона Полякова. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует УНН.
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«Рада продолжила работу ВСК по расследованию убийства нардепа Полякова», - сообщил Гончаренко.
Дополнение
16 декабря 2021 года ВСК по расследованию убийства Полякова заслушала свидетелей и получила объяснение судебно-медицинских экспертов.
Контекст
Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с примечанием “естественная смерть”. По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.
Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.
При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружены и изъяты ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства.
Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивали следователи.
По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. В то же время правоохранители сообщили, что в крови нардепа был обнаружен метадон и димедрол.
Следует добавить, что Полякова и Скороход связали отношения — из открытых источников известно, что они жили вместе. Также Скороход сообщила, что ее допросили по делу о смерти Полякова.
Верховная Рада 18 ноября 2021 года поддержала создание временной следственной комиссии по расследованию смерти нардепа Антона Полякова.