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Визит новой главы МИД Бельгии в Крым: Украина ведет диалог с бельгийской стороной – Николенко

Визит новой главы МИД Бельгии в Крым: Украина ведет диалог с бельгийской стороной – Николенко

Олег Николенко

КИЕВ. 27 июля. УНН. МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной по поводу прошлогодней поездки в Крым новоназначенного министра иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб, когда она еще была журналисткой. Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

Детали

"Посещение временно оккупированного Крымского полуострова возможно только при следовании с материковой части Украины. Въезд с территории российской федерации является незаконным", – напомнил Николенко.

Спикер МИД отметил, что иностранные граждане должны соблюдать законодательство Украины и официальную позицию своего государства. Бельгия не признает аннексию Крыма со стороны россии, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

"МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной по этому вопросу дипломатическими каналами для установления всех обстоятельств поездки и принятия решений относительно дальнейших двусторонних контактов", – сообщил Николенко.

По его словам, МИД продолжит координацию позиций Украины и Бельгии в контексте введения новых санкций ЕС против россии, а также предоставления Украине военной и финансовой помощи.

Дополнение

Ранее сообщали, что бывшая журналистка Хаджа Лабиб, представительница либерального политического объединения Mouvement Réformateur’s ("Реформаторское движение") заменит на посту главы МИД Бельгии Софи Вильмес.

Источник: УНН
Теги: МИД, Бельгия
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