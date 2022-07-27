"Повестки" в суд через "Дія": Рада одобрила законопроект

КИЕВ. 27 июля. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект №7315 о предоставлении информации о суде, предмете иска, месте, дате и времени судебного заседания с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения «Дія». Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Цитата

«Соответствующие изменения в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” приняты Радой. Эти изменения касаются осуществления судопроизводства в условиях военного или чрезвычайного положения», – написал Гончаренко.

Детали

Гончаренко уточнил, что предоставление в таком виде информации не будет иметь статус официального сообщения, но участник судебного процесса будет проинформирован и сможет в дальнейшем принять необходимые меры для защиты своих прав и интересов, в том числе получить официальную информацию о движении дела, о судебных процессах, решение по делу, ознакомиться с материалами дела и т.д.

Напомним

Председатель партии “Слуга народа” Елена Шуляк сообщала, что с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія, будет осуществляться:

предоставление информации о суде, рассматривающем дело, стороны спора и предмете иска;

место, дата и время судебного заседания;

отражение и получение в электронной форме судебного решения по делу, исполнительного документа, выданного в форме электронного документа, лицом, являющимся стороной по делу.

Кроме того, она сообщала, что предоставляется возможность судьям собираться дистанционно для решения внутренних вопросов. Так, во время действия военного или чрезвычайного положения, а также во время действия карантина, установленного Кабмином с целью предотвращения распространения COVID-19, собрание судей может проводиться дистанционно в режиме видеоконференции.

Дополнение

1 июля Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об осуществлении судопроизводства в условиях военного или чрезвычайного положения. Им предлагается разрешить высылать сообщения о судах через сервис государственных услуг "Дія".