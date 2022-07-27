Коллекторам запретят взимать долги по кредитам с военных – решение ВР

КИЕВ. 27 июля. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который оградит участников боевых действий от коллекторов. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк, пишет УНН.

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«Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №7414. Теперь во время действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены, кредитодателям и коллекторским компаниям запрещено взимать долги по потребительскому кредитованию», - сообщила Шуляк.

Детали

По ее словам, нельзя будет больше беспокоить украинских защитников и отправлять текстовые, голосовые и другие сообщения. Запрет будет относиться и к членам их семей, близких лиц, представителей, наследников, поручителей, имущественных поручителей и третьих лиц. Это позволит бойцам спокойно выполнять свои задачи по защите Украины и каждого из нас.

В частности, речь идет о:

военнослужащих ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов спецназначения, Государственной спецслужбы транспорта, Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины, и военнослужащих указанных выше военных формирований и правоохранительных органов – граждан Украины, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины;

военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью;

военнообязанных и резервистов;

членов добровольческих формирований территориальных общин.

«Заемщик, принадлежащий к одной из указанных категорий и желающий прекратить взаимодействие с кредитором (коллектором), должен сообщить о своей принадлежности к одной из этих категорий», - написала Шуляк.

Дополнение

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять внесение изменений в ЗУ «О потребительском кредитовании», которые делают невозможным взаимодействие коллекторов с военнослужащими и их семьями во время действия военного состояния.

8 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который защитит участников боевых действий от коллекторов.