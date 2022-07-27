Словения передаст оборудование для разминирования и поможет восстановить Харьков – Кулеба

КИЕВ. 27 июля. УНН. Словения передаст Украине оборудование для разминирования и поможет восстановить Харьков. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главой МИД Словении Таней Файон, передает корреспондент УНН.

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"Перед нами стоит еще один важный вызов – это разминирование освобожденных территорий. Сегодня мы имели предметный разговор о том, как Словения направит оборудование через механизм гражданской защиты Европейского Союза, необходимое для гражданского разминирования в Украине", – сказал Кулеба.

Детали

Министр сообщил, что Словения также продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

"Не менее важно, что Словения примет активное участие в восстановлении Украины. Уже есть первые проекты по линии городов собратьев в Харькове, речь идет о возобновлении общественного транспорта, восстановлении Харьковского института протезирования", – рассказал Кулеба.

Кроме того, по его словам, госорганы в сфере кибербезопасности и защиты информации обоих государств подписали меморандум о взаимопонимании. Он отметил, что это позволит обеим странам лучше защищаться от атак российских хакеров.

Дополнение

Сегодня в Киев прибыла министр иностранных дел Словении Таня Файон.