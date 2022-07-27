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ПЦУ просит Вселенского патриарха Варфоломея лишить патриарха кирилла престола

ПЦУ просит Вселенского патриарха Варфоломея лишить патриарха кирилла престола

КИЕВ. 27 июля. УНН. Священный Синод ПЦУ утвердил письмо ко Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных православных церквей с просьбой привлечь руководителя русской православной церкви кирилла гундяева к канонической ответственности и лишить его Патриаршего престола, передает УНН.

Цитата

«россия — страна, что на протяжении веков связывала свою идентичность с православием. Впрочем, на протяжении последних десятилетий христианская вера в россии подвергалась паганизации — коварно подменялась гражданской религией, которая опирается на православную традицию, но чужда духу Евангелия и содержания святоотеческой православной веры. Многие воины рф, вторгшиеся в нашу страну, идентифицируют себя с православием. Однако дела, совершаемые оккупантами, свидетельствуют о них как о преступниках, утративших живую связь с Христом и Его Церковью», - говорится в письме.

Детали

В ПЦУ заявляют, что единственными реальными достижениями 16-го патриарха Московского стали концентрация власти в руках одного человека при полной деградации реальной церковной соборности и полная зависимость Церкви от российского государства.

«Идеология современной РПЦ содержит угрозу не только для Украины, но и для целого православного мира», - говорится в письме.

Кроме того, ПЦУ призвали Варфоломея и предстоятелей поместных православных церквей:

• осудить доктрину «русского мира» и признать ее еретической;
• квалифицировать действия патриарха кирилла на канонической территории Александрийского Патриархата как схизматические;
• лишить кирилла Гундяева права занимать Московский патриарший престол.

Дополнение

В мае ПЦУ просила Вселенского патриарха лишить кирилла престола.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, церковь, ПЦУ
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