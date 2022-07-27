ПЦУ просит Вселенского патриарха Варфоломея лишить патриарха кирилла престола

КИЕВ. 27 июля. УНН. Священный Синод ПЦУ утвердил письмо ко Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных православных церквей с просьбой привлечь руководителя русской православной церкви кирилла гундяева к канонической ответственности и лишить его Патриаршего престола, передает УНН.

Цитата

«россия — страна, что на протяжении веков связывала свою идентичность с православием. Впрочем, на протяжении последних десятилетий христианская вера в россии подвергалась паганизации — коварно подменялась гражданской религией, которая опирается на православную традицию, но чужда духу Евангелия и содержания святоотеческой православной веры. Многие воины рф, вторгшиеся в нашу страну, идентифицируют себя с православием. Однако дела, совершаемые оккупантами, свидетельствуют о них как о преступниках, утративших живую связь с Христом и Его Церковью», - говорится в письме.

Детали

В ПЦУ заявляют, что единственными реальными достижениями 16-го патриарха Московского стали концентрация власти в руках одного человека при полной деградации реальной церковной соборности и полная зависимость Церкви от российского государства.

«Идеология современной РПЦ содержит угрозу не только для Украины, но и для целого православного мира», - говорится в письме.

Кроме того, ПЦУ призвали Варфоломея и предстоятелей поместных православных церквей:

• осудить доктрину «русского мира» и признать ее еретической;

• квалифицировать действия патриарха кирилла на канонической территории Александрийского Патриархата как схизматические;

• лишить кирилла Гундяева права занимать Московский патриарший престол.

Дополнение

В мае ПЦУ просила Вселенского патриарха лишить кирилла престола.