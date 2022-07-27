Освобождение от налогообложения благотворительной помощи семьям раненых и погибших участников войны с рф: ВР поддержала законопроект

КИЕВ. 27 июля. УНН. Благотворительную помощь, выплаченную в пользу членов семей раненых и погибших участников боевых действий, хотят освободить от налогообложения. Нардепы поддержали соответствующий законопроект 7506-1 в первом чтении. Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.

Детали

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект N7506-1 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения благотворительной помощи, выплаченной в пользу членов семей раненых и погибших участников боевых действий при участии в отпоре вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности Украины».

Законопроектом предлагается установить, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не включаются доходы (суммы) выплаченной (предоставленной) благотворителями, в том числе благотворителями - физическими лицами, в пользу членов семей участников боевых действий, при участии в отпоре вооруженной агрессии в период действия военного, чрезвычайного положения на территории Украины, находясь непосредственно в районах осуществления указанных мероприятий, получили ранения, контузии или иное повреждение здоровья, погибли, умерли в результате ранения, контузии или увечья, полученных при участии в отпоре вооруженной агрессии.

Кроме этого, к членам семей участников боевых действий для целей освобождения от налогообложения благотворительной помощи проектом предлагается отнести совершеннолетних и усыновленных детей участников боевых действий.

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