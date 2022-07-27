Офис Генпрокурора подтвердил, что победитель конкурса на главу САП Клименко прошел проверку

КИЕВ. 27 июля. УНН. Офис Генерального прокурора подтвердил, что победитель конкурса на должность главы САП Александр Клименко отвечает требованиям законов об очищении власти, о предотвращении коррупции и доступа к государственной тайне, передает УНН.

Так, во время заседания комиссия САП сообщила, что Офис Генерального прокурора подтвердил, что финалисты конкурса САП отвечают требованиям законов об очищении власти, о предотвращении коррупции и доступа к государственной тайне.

Речь о кандидате на должность главы САП Александре Клименко и Андрее Синюке, который должен стать заместителем главы САП.

Кроме того, на заседании комиссия подготовила представление Генпрокурору Андрею Костину для назначения на должность руководителя САП Александра Клименко. Его должны направить в ближайшее время.

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Дополнение

Ранее конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры направила письмо по проверке кандидатуры Александра Клименко на должность главы САП на имя и.о. Генпрокурора Алексея Симоненко.

19 июля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры определила победителя конкурса. Им стал детектив НАБУ Александр Клименко.

Напомним

Детектив НАБУ Александр Клименко победил в конкурсе еще в декабре 2021 года, но результаты не были утверждены.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал 17 июля назначить победителя конкурса руководителем САП.

Контекст

В октябре 2021 года Зеленский заявил, что конкурс на должность главы САП завершится в 2021 году.

В сентябре 2020 года Верховная Рада поддержала проект постановления №4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна приступить к прозрачному процессу, в основе которого – добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

13 октября 2020 года состоялось первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Так, заседание началось с того, что члены комиссии более часа спорили об участии в работе комиссии одного из избранных ее членов.