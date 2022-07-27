Данилов не исключил удары по территории рф откуда совершаются обстрелы по Украине

КИЕВ. 27 июля. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военные могут нанести удары по объектам, находящимся на территории россии, и откуда производятся обстрелы по Украине. Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос хватит ли политической воли у руководства Украины ликвидировать военные цели на территории рф, которые наносят удар по территории Украины, Данилов ответил: «Если потребуется, то поверьте, не дрогнет ни у кого рука, чтобы подписать то, что нужно подписать, для того, чтобы те объекты (откуда производятся обстрелы – ред.), о которых вы говорите, были уничтожены. Заявление нашего Президента, что мы будем давать ответ и отпор именно по тем территориям, откуда все идет, это подтверждает… Нам известно обо всех выстрелах, производимых ракетами, самолетами или кораблями по нашей стране».

Детали

Данилов отметил, что Украине известно, откуда российские военные проводят обстрелы украинской территории.

Дополнение

Зеленский прокомментировал российские обстрелы по городам Украины за 26 июля и заявил, что Украина будет "бить в ответ" российским ракетам и лжи минобороны россии.

Зеленский заявил, что Украина должна вернуть захваченные россией территории в течение следующих 3-6 недель.