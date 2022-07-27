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В рф нет никаких добровольческих батальонов – Данилов

В рф нет никаких добровольческих батальонов – Данилов

КИЕВ. 27 июля. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в российской федерации нет никаких добровольческих батальонов. В такие группировки люди вступают по контрактам, а не добровольно. Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Они смотрели, какие у нас были батальоны в 2014 году сформированы, именно добровольческие. Они были сформированы подавляющее большинство по территориальному признаку и названия таковы имели территориальные. Они сейчас сделали такую ​​кальку и полагают, что эти люди будут добровольно уходить на фронт. Они не идут добровольно, они подписывают контракты», – сказал Данилов.

Детали

По его словам, сейчас россия максимально увеличивает количество денег, которое она готова платить этим людям, которые идут на верную гибель. Эти суммы сейчас в россии начали достигать сумасшедших цифр, по сравнению с тем уровнем жизни, который есть на территории россии.

«Я хочу обратить внимание, что никакого добровольческого батальона "Москва" или "Петербург" не существует и вряд ли будет существовать. Если они будут существовать на бумаге, там будут якуты, чуваши, там будут скажем так те люди, которых они колонизировали в свое время», – рассказал Данилов.

Дополнение

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщал, что до конца июля россия планирует сформировать 16 новых батальонов и формирует еще один корпус в Нижегородской области.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, батальон, война, добровольцы
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