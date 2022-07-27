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Был на рассмотрении более двух лет: Рада приняла закон об акционерных обществах

Был на рассмотрении более двух лет: Рада приняла закон об акционерных обществах

КИЕВ. 27 июля. УНН. Верховная Рада приняла новый закон №2493 "Об акционерных обществах". "За" проголосовали 232 нардепа. Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Как отмечено в пояснительной записке, документ имеет целью "повышение уровня корпоративного управления в хозяйственных обществах в соответствии с европейскими практиками и стандартами, что будет способствовать защите прав инвесторов и расширению возможностей для привлечения капитала".

Закон предусматривает: введение механизма проведения общего собрания с применением электронного голосования; приведение ряда его норм (по представительству акционеров, слияния, присоединения, выделения и разделения акционерных обществ) в соответствие с законодательством ЕС; предоставление возможности внедрения в акционерных обществах одноуровневой структуры управления обществом и т.д.

Добавим

Документ находился на рассмотрении парламента с ноября 2019 года.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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