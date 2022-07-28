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Зеленский опубликовал видео ко Дню Украинской Государственности, который отмечается впервые

Зеленский опубликовал видео ко Дню Украинской Государственности, который отмечается впервые

КИЕВ. 28 июля. УНН. Ко Дню Украинской Государственности Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором заявил, что важно не только отмечать появление государственности, но и объединяться ради ее сохранения, и напомнил, что украинцы - козацкого рода, а значит, нам точно улыбнется судьба, передает УНН.

Цитата

"Нашу большую украинскую семью объединяет семья государственных символов Украины. Это три брата: Государственный Флаг Украины, Государственный Герб Украины и Государственный Гимн. А по моему мнению, важно не только отмечать появление государственности, но и объединяться для ее сохранения", - сказал Зеленский.

Детали

Кроме того, Президент прокомментировал утренние ракетные удары россиян.

"Беспокойное утро. Вновь – ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать. Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таким всегда… Мы думали, что воцарились в своей сторонке, мы кладем душу и тело за нашу свободу. Ибо забыли, что еще далеко не все враги – как роса на солнце… Но мы – козацкого рода. А значит, нам точно улыбнется судьба", - отметил Зеленский.

Отметим, его слова перекликаются со словами из Гимна Украины.

Дополнение

Сегодня, 28 июля, в Украине отмечают День Крещения Киевской Руси-Украины и День Украинской Государственности, который начался в прошлом году.

Источник: УНН
Теги: Украина, календарь, праздник, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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